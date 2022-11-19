В центре Саранска загорелся пассажирский автобус
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В центре Саранска на дороге загорелся пассажирский автобус, об этом пишут местные СМИ.
По данным издания «Столица С», примерно в 7.30 очевидцы услышали громкий хлопок, а затем увидели яркую вспышку. Автобус загорелся на перекрестке ул. Коммунистическая — проспект Ленина. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
Добавим, что это не первый случай в городе. В феврале 2007 года в центре Саранска сгорел автобус-гармошка, писали местные СМИ. У автобуса загорелся моторный отсек. Спасти пассажиров удалось только благодаря оперативным действиям водителя, который вовремя открыл двери и начал тушить огонь.
По данным из открытых источников, пассажирские автобусы в столице Мордовии горели также в октябре 2016-го года («ПАЗ» на парковке, огонь повредил моторный отсек и кресло водителя), в сентябре 2017 года, в июле 2019-го (тоже горел «ПАЗ»), последний известный случай — в июне этого года.
После пожара в 2007 году местные СМИ писали, что основу парка саранского автотранспортного пассажирского предприятия на тот момент составляли автобусы турецкого производства, которые были закуплены еще в середине 90-х и, как сообщается, выработали свой ресурс, однако их все равно продолжали эксплуатировать.
Причина сегодняшнего возгорания устанавливается.
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