В США произошла стрельба в магазине Walmart, есть погибшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В американском городе Чесапик (штат Виргиния) произошла стрельба в магазине Walmart.
По данным местного телеканала WAVY-TV, журналисты которого находятся на месте ЧП, подозреваемый в массовой стрельбе мертв.
Полиция никого не пускает в здание. Людей просят не подходить к магазину. По данным канала, на парковке стоят около 40 машин скорой помощи.
По предварительным данным полиции, погибли около 10 человек, информация уточняется. О количестве раненых не сообщается.
Звонок с сообщением о стрельбе поступил в полицию в 22:12 по местному времени.
Чесапик — второй по площади город в штате Виргиния.
Магазины Walmart входят в одну из крупнейших в мире сетей оптовой и розничной торговли.
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