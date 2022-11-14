Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Эксперты агентства РИА Рейтинг вычислили долю работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч в регионах РФ.
Для расчета учитывались средние зарплаты в регионах за год (с сентября 2021 по август 2022 года).
Топ-5 регионов по доле высокооплачиваемых работников (выше 100 тысяч):
- Чукотка (49,6%)
- ЯНАО (43,8%)
- Магаданская область (33,6%)
- НАО (33,4%)
- Москва (32,6%)
Замыкают список:
- Чечня (1,4%)
- Дагестан (1,4%)
- Мордовия (1,4%)
- Ингушетия (1,3%)
- Калмыкия (1,3%)
Топ-5 регионов по доле низкооплачиваемых работников (менее 20 тыс. руб.)
- Кабардино-Балкария (41,4%)
- Ингушетия (40,5%).
- Дагестан (39,6%)
- Чечня (39,5%)
- Северная Осетия-Алания (39%)
В конце списка:
- ЯНАО (1,5%)
- Сахалинская область (1%)
- Магаданская область (0,5%)
- Мурманская область (0,5%)
- Камчатский край (0%)
В среднем по России чистая зарплата находится в диапазоне 25-60 тыс руб, утверждают эксперты.
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