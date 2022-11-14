Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Россия и мир
Депутат Ступин у здания Басманного суда. Фото: телеграм-канал Евгения Ступина
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин может быть исключен из партии КПРФ, пишут РИА Новости со ссылкой на депутата.
Сообщается, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание в феврале письма против внешнеполитических действий РФ.
По словам Ступина, решение контрольно-ревизионной комиссии городского комитета партии является предварительным перед решением бюро городского комитета партии. «То есть исключить меня может бюро. Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение» — цитирует издание депутата.
Сегодня Ступин написал в телеграм-канале, что во время обсуждения бюджета Москвы в Думе ему отключили микрофон. По его словам, он критиковал «траты более 500 миллионов рублей на праздники, юбилейные вечера и фестивали, и миллиардов рублей на перекладку плитки и асфальта», «доход министра более 1 млн рублей в месяц при пособии ухаживающему за инвалидом — 1200 рублей в месяц».
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