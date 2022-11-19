Саратовский губернатор объявил выговор замглавы Минтранса после того, как попал в пробку
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин попал в большую пробку. Он назвал ситуацию неприемлемой и объявил выговор представителю Минтранса.
«Сегодня на мосту "Саратов-Энгельс" из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Образовалась большая пробка, в которую вместе с сотнями жителей Энгельса попал и я. Полностью разделяю их недовольство сложившейся ситуацией», — написал глава региона в телеграм-канале.
Также, по его словам, возникли проблемы с эвакуацией троллейбусов с моста.
«Принял решение объявить выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Ивану Козаченко, отвечающему за функционирование пассажирского транспорта в регионе. Поставил задачу специалистам просчитать все сценарии, связанные с работой общественного транспорта, с учётом различных погодных условий, чтобы подобного не повторялось вновь», — заявил Бусаргин, подчеркнув, что у министерства должен быть четко отработанный алгоритм действий в таких случаях, чтобы избежать заторов.
Добавим, что 41-летний Бусаргин возглавил регион 16 сентября в этом году.
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