В Удмуртии учительница гимназии заставляла детей бить одноклассника веткой и ставила его на горох
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Удмуртии бывшая учительница Красногорской гимназии осуждена за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое с ним обращение. Она получила наказание в виде обязательных работ и попыталась обжаловать это решение.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, речь идет о 39-летней учительнице, которая в 2021 году работала с начальными классами. В какое-то время у нее возник конфликт с второклассником из-за дисциплины.
«Воспользовавшись тем, что в силу своего возраста ребенок не мог оказать ей должного сопротивления, с целью причинения ему физических и моральных страданий, учитель принуждала учеников этого класса ставить мальчика коленями на горох и наносить ему удары тонкой веткой по различным частям тела, причинив ребенку своими действиями физическую боль и нравственные страдания», — сообщает пресс-служба.
В судебном заседании подсудимая вину не признала.
Ранее приговором мирового судьи ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов. Но бывший педагог с этим решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.
Однако Юкаменский районный суд, рассмотрев дело, оставил решение мирового судьи без изменения.
При этом в суде указали, «способы воспитания ребенка должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение и оскорбление».
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