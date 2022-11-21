Глава Дагестана публично отчитал чиновников, которые пытаются «отмазать» сыновей от армии

10.28 Вторник, 22 ноября 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0


Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал чиновников, которые, по его словам, пытаются «отмазать» своих сыновей от службы в армии.

Накануне Меликов заявил, что ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».

«Вы можете мне объяснить, что это такое? То есть у меня, у генерал-полковника, сыновья должны служить, да? А у вас, у таких великих чиновников, сыновья служить не должны?», — обратился Меликов к госслужащим (видео опубликовано в его телеграм-канале).

Он заявил, что там, где происходят «подобные вещи», родителям «нечего делать в органах власти». «Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь "отмазать" от армии, то вам нечего делать в органах власти», — сказал Меликов, добавив, что «нельзя себя от людей простых отделять и за ширму прятаться».

По его словам, сыновья чиновников должны пройти через армию и «стать воинами».

«Поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить информацию по каждой фамилии в этом списке, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого – их нет. На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально», — заявил Меликов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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