Закон о нерабочем дне 31 декабря может быть принят уже в этом году

15.35 Понедельник, 21 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости


В России снова обсуждается вопрос о возможности официально объявить 31 декабря нерабочим днем.

Эту идею обсуждают в Госдуме, прокомментировали в Совфеде, ее поддержали профсоюзы.

Госдума может рассмотреть законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходной день, уже в ближайшее время, пишут РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Светлану Бессараб.

Фракция ЛДПР уже высказалась «за» эту инициативу, напомнив, что идея о нерабочем 31 декабря была предложена еще Владимиром Жириновским, причем, как сообщили во фракции, он поднимал этот вопрос на встрече с президентом.

В Совете Федерации заявили, что для того, чтобы законопроект прошел все необходимые процедуры и «успел» к ближайшему 31 декабря, вполне достаточно одного месяца. При этом уточнили, что если закон примут в этом году, что грядущие новогодние каникулы станут длиннее на день (так как 31 декабря выпадает на субботу).

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что профсоюзы не против такого решения, однако нерабочий день стоит ввести, по его мнению, «не за счет каких-то других ограничений».

Пресс-секретарь президента Песков сегодня на вопросы журналистов ответил, что «выходной статус» 31 декабря будет зависеть от решения Госдумы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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