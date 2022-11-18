Кадыров: в Грозном убит сотрудник ГИБДД, совершавший намаз
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об убийстве сотрудника ГИБДД в центре Грозного.
По словам Кадырова, инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где нападавший нанес ему смертельные ранения ножом.
«При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал Кадыров в телеграм-канале, уточнив, что личность нападавшего устанавливается.
Полицейские проверяют, были ли у преступника сообщники и каковы его мотивы.
Кадыров принес соболезнования родственникам погибшего.
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