Жители многоквартирных домов смогут делать перерасчёт за вывоз ТКО с 1 марта
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Правительство РФ закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов для жильцов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой (например, уехали в отпуск или командировку).
Услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более 5 календарных дней.
Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие жильца. Например, туристические путевки или авиабилеты.
Как сообщает пресс-служба правительства, перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.
Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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