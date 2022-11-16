Митрополит Рязанский и Михайловский назвал «скотскими» условия в местном СИЗО
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал условия в местном СИЗО «скотскими» и высказал претензии руководству ФСИН.
Интервью со священником опубликовала Рязанская епархия РПЦ на своей странице в ВК.
По словам митрополита, он посетил СИЗО по приглашению руководителя СК.
«Я прождал почти целый час… Пришел в комнатку, где нужно было давать документы… Комнатка, где, знаете ужасный беспорядок. Линолеум, наверное, 30 лет не менялся, стулья поломаны. А самое страшное — посредине или не совсем посредине огромный бак, в котором был мусор, остатки от пищи, видимо, пустая тара от пищи, и такое впечатление, что, наверное месяц это все не выносилось», — сказал митрополит.
Он назвал такие условия «скотскими» и сказал, что «так нельзя относиться к своему народу». Также он обратил внимание на то, что вина человека, находящегося в СИЗО, не доказана.
По его словам, он высказал претензии руководству ФСИН и попросил «поезжать в это место и посмотреть».
Между тем, митрополит подчеркнул, что самое страшное — это «неправедный суд», и такие случаи, по его словам, «к сожалению, имеют место быть».
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