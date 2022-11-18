Число погибших при обрушении пятиэтажки на Сахалине выросло до 10

12.12 Понедельник, 21 ноября 2022
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости


Число погибших при обрушении жилой пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине выросло до 10, среди них четверо детей, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, два человека госпитализированы, еще четыре получили помощь амбулаторно.

Напомним, по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газового баллона на первом этаже. Дом не газифицирован. Взрыв произошел утром в субботу, обрушился один из подъездов с первого по пятый этаж.

Сейчас, по данным региональных властей, диагностику несущих конструкций проводят эксперты. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь, в том числе с жильем.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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