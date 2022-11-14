Госдума намерена повысить зарплаты вице-спикерам и главам комитетов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Госдуме рассматривается вопрос о повышении зарплат вице-спикерам и главам комитетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, с таким предложением на заседании Госдумы в середине ноября выступил спикер Вячеслав Володин.
Сообщается, что сейчас зарплаты вице-спикеров и глав комитетов такие же, как и у рядовых депутатов (400 тысяч рублей в месяц). Больше остальных в Госдуме получает только спикер (столько же, сколько премьер — на 40% больше министерской зарплаты).
Распределение зарплат посчитали несправедливым, поэтому было предложено пересмотреть начисления в зависимости от должности. Зарплаты вице-спикеров предложили приравнять к зарплатам заместителя премьера, зарплаты глав комитетов — к зарплатам министров, пишет издание.
Для этого предлагается выделить «сэкономленные Госдумой средства» (600 млн рублей).
Добавим, что Володин пока не комментировал эту информацию.
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