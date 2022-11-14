Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование гражданской обороны

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Путин провёл в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.Об этом сообщается на сайте Кремля.В сообщении говорится, что участники совещания обсуждали вопросы совершенствования гражданской обороны. Детали обсуждения не приводятся.«Участие в совещании приняли Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков», — сообщается на официальном сайте президента.