В Госдуме назвали приговор иркутским браконьерам, убившим медведицу с медвежатами, слишком мягким

13.42 Пятница, 18 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0


Депутат Государственной Думы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал «Вечерним ведомостям» сегодняшний приговор иркутским браконьерам, убившим медведицу с тремя медвежатами.

По словам Бурматова, преступники получили слишком мягкое наказание. Депутат намерен обратиться в прокуратуру.

«Судя по материалам дела на сайте МВД, приговор выглядит, конечно, слишком мягким. "Организованная группа лиц", "предварительный сговор", "особо крупный ущерб" — это фактически полный набор отягчающих обстоятельств. Более того, судя по материалам, преступники на сотрудничество со следствием не шли, деятельного раскаяния не было. Наоборот, они пытались от ответственности уйти и всячески противодействовали следствию. С моей точки зрения, нет основания оставлять их на свободе и назначать условные сроки», — прокомментировал Владимир Бурматов.

Депутат предположил, что это не первый «рейд» браконьеров. «Я практически уверен, что они уже неоднократно совершали нечто подобное. То есть по факту мы имеем устоявшуюся преступную группу, фактически ушедшую от ответственности. Для них условные сроки, по сути, ничего не значат. И если мы добиваемся рецидива, то мы его с таким приговором, скорее всего, добьемся», — сказал депутат.

По его словам, он намерен обратиться в прокуратуру. «Обязательно обратимся в прокуратуру, чтобы они ходатайствовали о пересмотре дела», — заявил Бурматов.

Ранее суд в Приангарье вынес приговор в отношении четырех браконьеров, которые убили медведицу и трех медвежат в берлоге. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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