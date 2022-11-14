В Приангарье за убийство медведицы и трёх медвежат браконьеры получили условные сроки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Приангарье суд вынес приговор в отношении четырех браконьеров, которые убили медведицу и трех медвежат в берлоге.
Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб).
«Двое иркутян, житель Черемхово и поселка Усть-Ордынский разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. При этом свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Браконьеров обнаружили инспекторы ГИБДД и представители лесничества во время рейда. Они остановили внедорожник, в багажнике которого обнаружили свежевыделанные шкуры и лапы медведей.
По данным МВД, фигуранты «активно препятствовали расследованию, давали ложные показания либо отказывались от дачи показаний». Между тем суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно. Также всем четверым на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, их оружие конфисковано в доход государства.
«Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании с осужденных ущерба, причиненного животному миру и среде его обитания, который по оценкам специалистов составил свыше 800 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
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