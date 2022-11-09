В Госдуме предлагают простить мобилизованным штрафы за нарушение ПДД
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает ввести амнистию для мобилизованных по штрафам за нарушение правил дорожного движения.
Соответствующий проект постановления уже внесен, сообщается в телеграм-канале фракции.
Депутаты свою инициативу объясняют так: «Зачастую у мобилизованных есть водительские права. На наших дорогах беспорядок с разметкой, знаками и камерами. Штрафы мобилизованным сложно оплатить, а оспорить вовсе невозможно. Поэтому депутаты Госдумы во главе с Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким внесли проект постановления об амнистии мобилизованных за нарушение ПДД».
По словам депутатов, инициатива предполагает, что постановления о штрафах, арестах и начатые производства в отношении мобилизованных прекращаются. При этом амнистия не коснётся отказавшихся от медосвидетельствования и штрафов за «пьяную езду».
«Мотив простой — снять ярмо долга в виде штрафов за нарушение ПДД. Мобилизованные не могут обжаловать штрафы. С учётом того, как обстоят дела на дорогах, штрафы они получили зачастую неумышленно», — комментирует депутат Иван Сухарев.
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