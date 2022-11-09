Роспотребнадзор: новые варианты коронавируса, выявленные в России, передаются быстрее
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Роспотребнадзор заявил, что в 20-и регионах РФ растет заболеваемость COVID-19.
В частности, рост наблюдается в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%).
Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения, уточнили в ведомстве.
Кроме того, врачи напоминают о новых вариантах коронавируса, которые, как утверждается, распространяются быстрее. «В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также врачи напоминают, что симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил. При этом врачи обращают внимание на то, что методики лечения этих инфекций значительно отличаются, и рекомендуют своевременно обращаться к специалистам для диагностики.
О гриппе
Роспотребнадзор также отмечает, что с осенне-зимним сезоном нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. «Штамм "свиного гриппа" A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время "свиного гриппа" в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа», — заявили в ведомстве.
Добавим, что в целом, по данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в РФ, несмотря на активизацию эпидпроцесса, пока остаются незначительными.
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