В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей и двое взрослых
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МЧС Башкортостана
В Башкирии в ночь на пятницу 18 ноября во время пожара погибли семь человек, из них пятеро — дети.
Пожар произошел в Матвеевке Стерлитамакского района, горел жилой двухквартирный кирпичный дом по улице Молодежной.
«К сожалению, в ходе тушения обнаружено 7 погибших, из них 2 взрослых — мужчина и женщина и 5 детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сообщили в региональном МЧС.
На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 (мск) пожар был локализован на площади 56 кв.м., сообщили в ведомстве. К ликвидации происшествия привлечено 62 человека и 25 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа.
РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК сообщили, что в семье воспитывались семь детей. Во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб.
Возбуждено уголовное дело.
Обновлено. Из семерых детей, которые воспитывались в семье, четверо — приемные. Отцу удалось спасти из огня самых маленьких, пятилетних двойняшек.
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