Суд отменил домашний арест замминистра транспорта Башкирии по делу о превышении полномочий
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Верховный Суд Башкортостана отменил домашний арест первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктора Жулькова.
Суд рассмотрел апелляцию адвоката чиновника. «Сегодня суд апелляционной инстанции постановление Ленинского районного суда г.Уфы отменил, постановив избрать в отношении Жулькова меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Какие именно действия будут ему запрещены, не уточняется.
Ранее суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца – до 9 января 2023 года.
Напомним, по версии следствия, в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства Минтранса, «действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурсных процедур обеспечили осуществление организацией ремонтных работ по улице Горького города Сибай». «В последующем должностные лица выделили незапланированные к освоению бюджетные средства и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион», — сообщает пресс-служба.
Жульков обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 35 часть 1 статьи 286 УК РФ). Он был задержан 9 ноября.
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