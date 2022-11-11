Из СПЧ исключат Сванидзе, Каляпина и Винокурову

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Президент РФ подписал Указ об изменении состава СПЧ.Из совета будут исключены Сванидзе, Бабушкин, Каляпин и Винокурова и другие.«Исключить из состава Совета Асмолова А.Г., Бабушкина А.В., Большакову М.А., Верховского А.М., Винокурову Е.В., Евдокимову Н.Л., Засурского И.И., Каляпина И. А., Осокину Г. А. И Сванидзе Н.К.», — следует из текста Указа.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.