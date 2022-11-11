Из СПЧ исключат Сванидзе, Каляпина и Винокурову
Россия и мир
Фото: сайт СПЧ
Президент РФ подписал Указ об изменении состава СПЧ.
Из совета будут исключены Сванидзе, Бабушкин, Каляпин и Винокурова и другие.
«Исключить из состава Совета Асмолова А.Г., Бабушкина А.В., Большакову М.А., Верховского А.М., Винокурову Е.В., Евдокимову Н.Л., Засурского И.И., Каляпина И. А., Осокину Г. А. И Сванидзе Н.К.», — следует из текста Указа.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дополняется
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Киоскёрам запретили проводить митинг в Екатеринбурге из-за «режима базовой готовности»
11 ноября 2022
11 ноября 2022