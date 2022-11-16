Эрдоган: РФ и США решили воздержаться от использования ядерного оружия
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что РФ и США воздержатся от применения ядерного оружия «на данный момент».
Об этом он сказал журналистам в самолете, когда возвращался из Индонезии, пишут РИА Новости. При этом Эрдоган сослался на данные разведки.
«Информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — сказал Эрдоган.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что директор Службы внешней разведки РФ встретился с главой ЦРУ в Анкаре, чтобы обсудить в том числе ядерные риски.
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