Эрдоган: РФ и США решили воздержаться от использования ядерного оружия

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что РФ и США воздержатся от применения ядерного оружия «на данный момент».Об этом он сказал журналистам в самолете, когда возвращался из Индонезии, пишут РИА Новости. При этом Эрдоган сослался на данные разведки.«Информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — сказал Эрдоган.Ранее в СМИ появилась информация о том, что директор Службы внешней разведки РФ встретился с главой ЦРУ в Анкаре, чтобы обсудить в том числе ядерные риски.