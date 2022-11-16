Брянский губернатор сообщил, что подорвавшийся на мине мужчина погиб
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один из двух подорвавшихся на мине мужчин скончался от полученных травм.
«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался. Второй мужчина доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.
Ранее он сообщил, что в окрестностях села Азаровка двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения.
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