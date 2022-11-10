Российский контрактник попытался получить 3 миллиона за «ранение пальца», а получил два года условно
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Пензенский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении контрактника, который попытался обманным путем получить выплату за «боевое ранение».
Как следует из материалов дела на сайте суда, речь идет о контрактнике Дорошенко А.Г., который служил в одной из частей в Курской области в должности водителя-заправщика роты материального обеспечения.
В марте он, находясь в части, получил травму пальца правой руки «при осуществлении сцепки прицепа с автомобилем КАМАЗ» (причем, как уточняется, делалось это по указанию командира «в условиях отсутствия искусственного освещения в темное время суток»). Через некоторое время военнослужащий получил еще одну травму — «при помывке в бане получил ожог левой голени».
Вскоре он узнал, что, по указу президента, военные, получившие ранения в зоне боевых действий, могут получить выплаты в размере 3 миллионов рублей. И попытался выдать свои травмы за «боевые», а именно за «минно-взрывное осколочное ранение» на территории Украины.
Причем, он действительно был непродолжительное время в ДНР и ЛНР — с конца февраля по начало марта, но, как стало известно в суде, был командирован туда «для доставки воды, топлива и продовольствия подразделениям воинской части, участвовавших в боевых действиях».
Чтобы получить 3 миллиона, военнослужащий обманул врачей, сослуживцев, несколько недель лечился в больницах МО с переломом пальца, и, наконец, оформил все документы и справки. Однако командир части после возвращения контрактника из госпиталя «засомневался». «В связи с возникшими у него сомнениями о законности принятия решения об осуществлении единовременной выплаты подсудимому, он направил поступившие из лечебного учреждения документы в отношении Дорошенко в военную прокуратуру для их проверки, по результатам которой в отношении Дорошенко впоследствии было возбуждено уголовное дело», — говорится в решении суда.
Подсудимый свою вину признал полностью. При этом, по его словам, он преследовал цель получить «неположенную ему единовременную выплату для помощи больной матери».
В итоге суд признал контрактника виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление; Мошенничество при получении выплат) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно («с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление»).
Суд принял такое решение с учетом положительных данных о личности осужденного («по службе характеризуется положительно, за участие в СВО награжден ведомственной наградой»). «Суд также учитывает материальное и семейное положение осужденного, возможности получения им заработной платы или иного дохода, а также наличие у него статуса военнослужащего, и <...> считает справедливым не назначать Дорошенко дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы», — говорится в приговоре суда.
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