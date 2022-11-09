Экс-президент Аргентины извинился за свои слова о «высшей расе» в футболе
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Бывший президент Аргентины Маурисио Макри извинился за свои слова о «высшей расе».
Как передают аргентинские СМИ, на этой неделе Макри дал интервью на телевидении, на вопрос журналиста о шансах сборной Аргентины стать чемпионом в Катаре, он назвал несколько фаворитов. «Футбол очень конкурентный. Среди пятерки кандидатов сегодня я ставлю Аргентину. Очевидно, есть Бразилия, Португалия, очень хорошие игроки. Франция с очень хорошими игроками. И Германию никогда нельзя исключать, потому что высшая раса всегда играет до конца», — цитирует Макри издание La Nacion.
Эта фраза вызвала бурную реакцию в соцсетях. Позже экс-президент принес извинения. «Говоря о чемпионате мира и, очевидно, имея в виду бесспорное футбольное мастерство Германии, я произнес неудачную фразу, относящуюся к самым страшным кошмарам человечества», — написал он в соцсетях. Он добавил, что хочет прояснить это и приносит свои извинения.
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