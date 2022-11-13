В аэропортах Москвы и в Пулково впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В аэропортах Москвы, а также в питерском Пулково впервые ввели третий — максимальный — уровень угрозы терактов, пишут «Известия» со ссылкой на документ Ространснадзора.
По данным издания, режим повышенной опасности был введен еще 10 ноября. «Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе.
Речь идет о московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также Пулково в Санкт-Петербурге. По данным издания, в Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажиров просят приезжать в аэропорты заранее, так как время в очередях может увеличиться.
Издание уточняет, что максимальный уровень безопасности будет продлен в аэропортах после 24 ноября.
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