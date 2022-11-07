Росфинмониторинг внес в перечень террористов сооснователя «Диссернета» Заякина
Россия и мир
Фото: скрин с сайта Росфинмониторинга
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина.
Как следует из данных на сайте ведомства, в список добавлен Андрей Викторович Заякин 1981 года рождения.
Российский физик, кандидат физико-математических наук Андрей Заякин — один из основателей сообщества «Диссернет». Участники сообщества ведут борьбу с плагиатом, «липовыми» диссертациями (в том числе у высокопоставленных чиновников и политиков), «противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России», говорится на сайте сообщества.
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