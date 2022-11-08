Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области
Россия и мир
Фото: МЧС России
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На борту находятся четыре человека. По предварительным данным, пострадавших нет.
Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.
Обновлено. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил жесткую посадку вертолета Ми-8 авиакомпании Ангара. По данным главы региона, на борту экипаж и вахтовики, они уже вышли на связь. Погибших нет. Информация о пострадавших уточняется, к месту отправились спасатели.
Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.
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