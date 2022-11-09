Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий покинул пост по собственному желанию
Россия и мир
Фото: официальный сайт ФК "Рубин"
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, сообщается на официальном сайте ФК.
«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», — говорится в сообщении.
В клубе добавили, что в сезоне 2020/21 «Рубин» под руководством Слуцкого занял четвертое место в российской Премьер-Лиге.
Сообщается, что Слуцкий решил покинуть пост, который он занимал с 2019 года, по собственному желанию.
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