СМИ: лидеры делегаций на саммите G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Россия и мир
Фото: телеграм-канал официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
На саммите G20, который открылся 15 ноября на Бали, не было сделано традиционное групповое фото с главами делегаций. Как пишут СМИ, церемонию могут перенести.
По данным японского агентства Киодо, фотографию не сделали, так как «некоторые лидеры отказались фотографироваться с Лавровым». Агентство утверждает, что об этом заявили в правительстве Индонезии. Также об отказе от совместного фото из-за российской делегации сообщает The Guardian.
Россию на саммите представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Путин в саммите не участвует. Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками в видеообращении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что «обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел».
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