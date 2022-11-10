ООН: численность населения в мире достигло 8 миллиардов человек

12.08 Вторник, 15 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости


По данным ООН, 15 ноября 2022 года численность населения в мире достигла 8 миллиардов человек.

В организации называют это важной вехой в развитии человечества.

"Достижение этой вехи является одновременно и поводом для празднования, и громким призывом к человечеству найти решения стоящих перед нами проблем", - говорится в сообщении ООН.

По данным организации, рост населения является свидетельством достижений человечества - сокращение бедности и гендерного неравенства, достижения в области здравоохранения и расширение доступа к образованию. "Это привело к тому, что больше женщин пережили роды, больше детей выжили в свои ранние годы, а продолжительность жизни увеличилась", - сообщили в ООН.

При этом по этим показателям виден большой разрыв в разных странах. Например, в странах с низким уровнем дохода ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 63 года - это почти на 10 лет меньше среднемирового показателя.

Для увеличения населения Земли с 7 до 8 млрд человек понадобилось 12 лет, сообщили в ООН. По прогнозу организации, население мира достигнет пика в 10,4 млрд в 2080-е годы, этот уровень сохранится до конца века.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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