Президенту Аргентины стало плохо после церемонии открытия саммита G20 на Бали

10.53 Вторник, 15 ноября 2022
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам после церемонии открытия саммита G20 на острове Бали.

Фернандес пожаловался на головокружение и повышенное давление, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Сообщается, что главе государства проведут диагностический осмотр, «чтобы избежать осложнений». В первый день саммита Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.

Двухдневный саммит G20 открылся на острове Бали 15 ноября. На площадку прибыли лидеры делегаций стран-участниц. Последним к месту проведения саммита прибыл президент США Байден, он приехал на полчаса позже остальных глав делегаций.

Россию представит глава МИД Сергей Лавров, также на саммит приехал министр финансов Антон Силуанов.

На открытии саммита уже выступили некоторые представители стран-участниц. Президент Индонезии заявил, что «мы не должны разделять мир на части». Также, по его словам, нельзя допустить, чтобы «мир скатился к очередной холодной войне».

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что странам необходимо избавиться от «политики односторонних санкций».

Ранее в СМИ появился текст проекта коммюнике участников G20, в котором говорится в том числе о недопустимости использования ядерного оружия, а также угрозы его применения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловских срочников отправили служить на Дальний Восток
11 ноября 2022
«Медный цветок» из детских кинолент распустится в Верхней Пышме
14 ноября 2022
Опубликован окончательный список претендентов на пост декана журфака УРФУ
10 ноября 2022
Уже сутки частично парализованным остаётся водитель водовоза из Первоуральска
11 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:22 В Первоуральске проводят проверку из-за подтопления канализационными водами подвала шестиэтажки
10:54 «Святогор» профинансировал ремонт и оснащение кабинета Баранчинского электромеханического техникума
10:20 Под Екатеринбургом построят крупную клубничную вертикальную ферму
10:16 В Кудымкаре судебные приставы помогли воспитаннице детского дома получить жилье
09:56 Заболеваемость ОРВИ растет в Свердловской области
09:21 Дети в Екатеринбурге смогут получать допобразование по сертификату
21:18 Улицы Екатеринбурга и «Уральские пельмени» снялись в кино
20:45 Работников зоомагазина в Каменске-Уральском ждал страшный «сюрприз»
20:26 В екатеринбургский СИЗО неизвестные пытались по воздуху доставить телефоны
19:35 У МТС появились «Городские легенды» про Уралмаш
19:19 Любитель алкоголя устроил дебош в екатеринбургской общаге
18:49 «Медный цветок» из детских кинолент распустится в Верхней Пышме
17:56 Свердловчан предупредили о перебоях в работе телевидения и радио
17:20 В Свердловской области похолодает до -27°С
16:55 Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности
16:23 Бюджет Екатеринбурга на 2023 год внесли на рассмотрение в гордуму
15:58 В Екатеринбурге напали на заслуженного деятеля искусств России
15:54 Из Екатеринбурга в Таиланд запустят чартерные рейсы
15:21 Работникам предприятия в Качканаре выплатили долги по зарплате
14:52 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
14:25 Свердловская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере культуры
13:53 В Свердловской области выявили 287 новых случаев коронавируса
13:22 Последствия снегопада в Свердловской области ликвидируют 277 спецмашин
12:49 В Екатеринбурге рецидивист предстанет перед судом за угон иномарки
12:14 Юрий Аксенов официально стал военным комиссаром Свердловской области
Все новости
10:53 Президенту Аргентины стало плохо после церемонии открытия саммита G20 на Бали
17:23 В Челябинской области владельца «Лады Ларгус» оштрафовали за перевозки попутчиков
15:22 В США в учебном кампусе университета Вирджинии произошла стрельба
14:32 Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали
13:41 В теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
13:28 Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
13:10 Военком, в которого стреляли в Усть-Илимске, выписан из больницы
12:41 Цены на услуги ЖКХ в России с 1 декабря вырастут не более чем на 9 процентов
19:32 «УГМК-Застройщик» и глава Кузбасса заложили капсулу времени на месте первого апарт-комплекса в Шерегеше
17:24 Российские айтишники взяли бронзу на международном студенческом чемпионате по программированию
17:04 На Ставрополье школьник удушил насмерть одноклассника на перемене
16:53 В России полностью создана база для производства инсулина, однако до 70% рынка занимают зарубежные
11:58 Президент Казахстана предложил создать сеть университетов тюркских стран
19:15 Челябинский цинковый завод и местное минспорта подписали соглашение о строительстве спортивного манежа
19:04 ТАСС: Владельца сгоревшего клуба «Полигон» и приостановленного в членстве в ЕР Мирзоева задержали
18:35 Кабмин направит дополнительные 27,5 млрд на выплаты для детей из бедных семей
16:51 Новосибирский депутат, сбивший ребенка на внедорожнике, «временно отстранен от должности»
15:49 Бывший сельский учитель Фарбер получил 3 года колонии строгого режима за поджог военкомата
14:52 Кравцов: курс начальной военной подготовки появится в школах со следующего года
14:31 В Воронеже СК и прокуратура проверяют интернат после сообщений об истязании детей
14:05 В Дагестане детей погибших полицейских выстроили в форме латинских букв на акции памяти
12:54 В возрасте 72 лет скончался экс-полпред президента генерал-полковник Черкесов
12:08 Журналист Дмитрий Колезев, уехавший из России, объявлен в розыск
11:47 РБК: экс-глава Ростуризма Догузова отказалась от перехода на пост в Минэке
11:06 СК: в Улан-Удэ задержан руководитель ЧОП, проводивший бои без правил для сотрудников
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK