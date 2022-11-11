Президенту Аргентины стало плохо после церемонии открытия саммита G20 на Бали

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам после церемонии открытия саммита G20 на острове Бали.Фернандес пожаловался на головокружение и повышенное давление, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.Сообщается, что главе государства проведут диагностический осмотр, «чтобы избежать осложнений». В первый день саммита Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.Двухдневный саммит G20 открылся на острове Бали 15 ноября. На площадку прибыли лидеры делегаций стран-участниц. Последним к месту проведения саммита прибыл президент США Байден, он приехал на полчаса позже остальных глав делегаций.Россию представит глава МИД Сергей Лавров, также на саммит приехал министр финансов Антон Силуанов.На открытии саммита уже выступили некоторые представители стран-участниц. Президент Индонезии заявил, что «мы не должны разделять мир на части». Также, по его словам, нельзя допустить, чтобы «мир скатился к очередной холодной войне».Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что странам необходимо избавиться от «политики односторонних санкций».Ранее в СМИ появился текст проекта коммюнике участников G20, в котором говорится в том числе о недопустимости использования ядерного оружия, а также угрозы его применения.