В Челябинской области владельца «Лады Ларгус» оштрафовали за перевозки попутчиков

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Суд в городе Нязепетровске расценил перевозку попутчиков как незаконную предпринимательскую деятельность без лицензирования и выписал 57-летнему местному жителю штраф 2 000 рублей.В суде владелец «Лады» оправдывался тем, что является самозанятым, а значит, платит с полученной прибыли налоги, но это ему не помогло.При этом поездки на «попутках» – едва ли не единственная возможность добраться из Нязепетровска до ближайших крупных городов: ранее из города ходили поезда в Челябинск и Уфу, а также автобусы до Челябинска и Екатеринбурга. С 2012 года пассажирское железнодорожное сообщение через город прекращено, и остались только только автобусы до Челябинска, при этом, по словам местных жителей, на этом направлении сейчас курсируют тесные микроавтобусы. Автобус до ближайшего к Нязепетровску областного центра – Екатеринбурга – был отменён в апреле 2017 года из-за разбитой дороги между городами, и до сих пор движение не возобновлено.