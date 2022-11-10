В США в учебном кампусе университета Вирджинии произошла стрельба

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В учебном кампусе университета Вирджинии в США произошла стрельба. В результате инцидента погибли минимум трое, ещё двое получили ранение.На данный момент, по информации The Washington Post, стрелок ещё не задержан. Однако у полицейский есть предположения по поводу личности стрелка, им мог оказаться студент университета.Президент университета Джеймс Райн заявил, что находится на связи с родственниками жертв стрельбы.