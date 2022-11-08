Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ о госпитализации главы МИД Сергея Лаврова. Захарова назвала это фейком.«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», – в частности написала Захарова.Сергей Лавров представляет Россию на саммите G20 в Индонезии.