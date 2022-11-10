Цены на услуги ЖКХ в России с 1 декабря вырастут не более чем на 9 процентов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Рост цен на услуги ЖКХ может произойти уже 1 декабря этого года. Как пишут «Известия», это произойдет из-за переноса индексации тарифов, которая должна была случиться 1 июля 2023 года. А перенос, в свою очередь, необходим из-за прогнозов Минэкономразвития.При этом в Минэке уточнили, что следующая индексация будет будет только в 2024 году, то есть через полтора года.Кроме того, может вырасти и цена на газ – на 8,5 %. Цена возрастёт как для обычных граждан, так и для промышленников.«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — цитируют «Известия» пресс-службу Минэкономразвития.Также в Минэке и ФАС, пишут «Известия», утверждают, что прошлые индексации тарифов на газ проводились вдвое ниже инфляции, то есть «сдерживались».При этом уточняется, что официальные документы о повышении тарифов станут скоро публичными, но окончательное решение о точном увеличении будет принимать руководство каждого региона.