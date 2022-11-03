На Ставрополье школьник удушил насмерть одноклассника на перемене
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В станице Барсуковской в Ставропольском крае на перемене между 15-летними одноклассниками произошла «потасовка», после которой один из подростков умер. Следственный комитет по краю уже завел уголовное дело.
«По данным следствия, днем 10 ноября текущего года в общеобразовательной школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому. В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось», – сообщает пресс-служба регионального СКР.
По некоторым данным, школьник применил удушающий прием, после которого его одноклассник и скончался.
В СК также добавили, что дадут правовую оценку и руководителям школы, в которой произошла трагедия.
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