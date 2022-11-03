Президент Казахстана предложил создать сеть университетов тюркских стран

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложит учредить сеть университетов тюркских стран. Об этом он сказал на саммите Организации тюркских государств. По словам Токаева, необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств.«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», − цитируют Токаева казахстанские СМИ.Кроме того, глава РК сообщил, что планирует выделить 50 грантов на обучение в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи для студентов из братских стран.