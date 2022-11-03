Челябинский цинковый завод и местное минспорта подписали соглашение о строительстве спортивного манежа

Алиса Левина © Вечерние ведомости

10 ноября Челябинский цинковый завод и Министерство спорта Челябинской области заключили соглашение о строительстве универсального спортивного манежа «Арена Челябинск». В церемонии подписания принял участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.«Я очень рад, что мы сегодня подписали концессионное соглашение. Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона, – сказал Алексей Текслер после подписания. – Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике».Универсальный манеж «Арена Челябинск» будет построен на берегу реки Миасс, на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы.«Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным» – отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105х68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 м, секторы для легкоатлетических дисциплин, помещения для спортсменов, прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена,