Челябинский цинковый завод и местное минспорта подписали соглашение о строительстве спортивного манежа
Россия и мир
Фото: пресс-служба ЧЦЗ
10 ноября Челябинский цинковый завод и Министерство спорта Челябинской области заключили соглашение о строительстве универсального спортивного манежа «Арена Челябинск». В церемонии подписания принял участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Я очень рад, что мы сегодня подписали концессионное соглашение. Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона, – сказал Алексей Текслер после подписания. – Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике».
Универсальный манеж «Арена Челябинск» будет построен на берегу реки Миасс, на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы.
«Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным» – отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.
Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105х68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 м, секторы для легкоатлетических дисциплин, помещения для спортсменов, прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена,
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