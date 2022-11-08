ТАСС: Владельца сгоревшего клуба «Полигон» и приостановленного в членстве в ЕР Мирзоева задержали
Россия и мир
Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцев сгоревшего ночного клуба «Полигон», в котором погибли несколько человек, задержан. Информацию об этом подтвердил ТАСС собственный источник в правоохранительной системе.
«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". С ним проводятся следственные действия», - цитирует ТАСС своего источника.
В ТАСС добавили, что официального подтверждения и комментария пока нет.
Напомним, в прошлые выходные в Костроме произошел пожар в ночном клубе «Полигон», по последним данным, погибли 13 человек, 9 пострадали.
После ряда публикаций в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ президиум генсовета «Единой России» приостановил членство в партии Мирзоева. Мирзоев является депутатом Костромской областной думы.
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