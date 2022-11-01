Кабмин направит дополнительные 27,5 млрд на выплаты для детей из бедных семей
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня рассказал, что кабмин выделит еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей 8-17 лет. Выплаты положены тем семьям с низкими доходами.
Как утверждает РИА Новости, в таких семьях воспитывается не менее пяти миллионов детей.
Выплаты начисляются ежемесячно с апреля этого года.
«Они [дети из бедных семье, - прим.ред] должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны», - добавил Мишустин.
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