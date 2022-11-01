Кабмин направит дополнительные 27,5 млрд на выплаты для детей из бедных семей

«Они [дети из бедных семье, - прим.ред] должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах страны», - добавил Мишустин.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня рассказал, что кабмин выделит еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей 8-17 лет. Выплаты положены тем семьям с низкими доходами.Как утверждает РИА Новости, в таких семьях воспитывается не менее пяти миллионов детей.Выплаты начисляются ежемесячно с апреля этого года.