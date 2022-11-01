Бывший сельский учитель Фарбер получил 3 года колонии строгого режима за поджог военкомата
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Удмуртии оглашен приговор бывшему сельскому учителю Илье Фарберу. По статье о поджоге он получил 3 года 2 месяца колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Напомним, 21 мая в посёлке Игра неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в призывной пункт. Возгорание удалось быстро потушить, но одна из комнат выгорела полностью. Через два дня попытались поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова», в результате пожар возник в помещении со служебной документацией.
Позже было установлено, что поджог совершил 48-летний житель Московской области, бывший учитель. «Фарбер свою вину признал в полном объёме <...> Он показал, что умысла на уничтожение чужого имущества у него не было, "хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал"», — сообщает пресс-служба.
Суд учел смягчающие обстоятельства (состояние здоровья, малолетние дети) и отягчающее обстоятельство (рецидив). Срок назначен «по совокупности приговоров» (с учетом неотбытого наказания по другому приговору). Также он должен выплатить штраф в размере 2 660 000 рублей.
Напомним, сельский учитель, художник, бывший директор дома культуры был осужден в 2012 году на 8 лет за взятку в 300 тысяч рублей и злоупотребление должностными полномочиями. Позже срок сократили до трех лет, затем он был освобожден по УДО после 2 лет и 3 месяцев заключения.
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