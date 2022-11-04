В Дагестане детей погибших полицейских выстроили в форме латинских букв на акции памяти
Россия и мир
Фото: скриншот видео МВД Дагестана
В Дагестане прошла массовая акция в память о полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщает МВД Дагестана.
На опубликованном видео дети (некоторые из них — в военной форме и меховых шапках-ушанках) прошли по городским улицам с портретами погибших родных. Судя по кадрам, в мероприятии приняли участие несколько сотен детей.
Также среди участников — министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, региональные власти, личный состав ведомства, ветераны и семьи погибших сотрудников ОВД.
«Участники возложили цветы, как дань уважения каждому, кого сегодня нет рядом, а дети и внуки пронесли портреты родных, которых потеряли», — сообщили в региональном главке, добавив, что в завершение полицейские «провели акцию в поддержку российских военных». Детей выстроили на площади в форме букв Z и V.
Позже они отпустили в небо синие, белые и красные шары.
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