В возрасте 72 лет скончался экс-полпред президента генерал-полковник Черкесов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов скончался, об этом сообщил депутат ГД Хинштейн.
«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования», — написал депутат в телеграм-канале.
Причина смерти Черкесова не уточняется.
Черкесов возглавлял ФСКН с 2003 по 2008 годы. Полпредом президента был с 2000 по 2003 год.
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