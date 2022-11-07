Журналист Дмитрий Колезев, уехавший из России, объявлен в розыск
Россия и мир
Фото: база данных МВД
Журналист Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД.
По словам журналиста, о розыске он узнал из СМИ. «Понятия не имею, по какому делу. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — написал журналист в телеграм-канале.
Дмитрий Колезев покинул Россию в марте. Он сообщал, что решение уехать из страны далось ему непросто. «Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, «нежелательными». Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию», — писал Колезев.
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