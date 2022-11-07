РБК: экс-глава Ростуризма Догузова отказалась от перехода на пост в Минэке
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Зарины Догузовой
Зарина Догузова, возглавлявшая упраздненный Ростуризм, отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что ранее Догузова получила предложение занять пост замминистра экономического развития. По данным РБК, «над предложением она думала около трех недель». Причины отказа источники РБК не уточняют.
Напомним, Федеральное агентство по туризму было ликвидировано в октябре по указу президента Путина. За развитие отрасли отвечает временный куратор.
Догузова пока не комментировала сообщения о переходе в Минэк.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Интерфакс» опровергло информацию о распространении со своей стороны фейка про пожар на Белоярской АЭС
07 ноября 2022
07 ноября 2022
Свердловский губернатор назначил четырех министров
03 ноября 2022
03 ноября 2022
В метро Екатеринбурга умер 69-летний мужчина
01 ноября 2022
01 ноября 2022