СК: в Улан-Удэ задержан руководитель ЧОП, проводивший бои без правил для сотрудников
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Улан-Удэ задержан 55-летний руководитель одного из структурных подразделений крупного ЧОП. По версии СК, он проводил бои без правил для новых сотрудников.
Об этом стало известно после того, как один из участников поединка скончался от полученных травм.
По данным СК, обвиняемый установил требования для сотрудников, которые хотели работать в группах быстрого реагирования. «Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела с жизненноважными органами», — сообщили в региональном СУ СК.
В конце августа в спортивном зале в одном из ТЦ в Улан-Удэ в поединках принял участие 21-летний новый сотрудник. Его соперниками стали три опытных «чоповца». «В ходе спаррингов молодому парню были причинены многочисленные повреждения головы, от которых он впоследствии скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело, зная о котором, обвиняемый путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что потерпевший в спортивном зале не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений», — сообщили в СК.
Организатор боев задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.
Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом).
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