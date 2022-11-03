Собянин: «Москвич» планирует возобновить сборку машин в конце года
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Автозавод «Москвич» планирует возобновить сборку автомобилей в конце года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, для развития производства в Москве сформируют «грузовой транспортный каркас». В Печатниках будет создан новый транспортно-логистический центр «Южный порт». «После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит "Москвич". С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе "Москвича". Будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест», — написал Собянин.
Также власти столицы намерены развивать существующие ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2».
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