Глава ЦБ: России нужна перестройка экономики на фоне «жесткого» прогноза

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика нуждается в ускорении структурной перестройки.«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», — сказала глава ЦБ в Госдуме (цитата по РБК).По ее словам, структурная перестройка необходима разным отраслям. «Где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то — альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то — переориентация на внутренний рынок, повышение степени переработки, изменение самой производимой продукции», — сказала Эльвира Набиуллина.По ее мнению, процесс этой перестройки займет не один год.