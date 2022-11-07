Глава ЦБ: России нужна перестройка экономики на фоне «жесткого» прогноза
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», — сказала глава ЦБ в Госдуме (цитата по РБК).
По ее словам, структурная перестройка необходима разным отраслям. «Где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то — альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то — переориентация на внутренний рынок, повышение степени переработки, изменение самой производимой продукции», — сказала Эльвира Набиуллина.
По ее мнению, процесс этой перестройки займет не один год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский губернатор назначил четырех министров
03 ноября 2022
03 ноября 2022