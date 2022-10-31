В аптеках Москвы заявили о нехватке антибиотиков на основе амоксициллина
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
По данным агентства, в некоторых московских аптеках невозможно приобрести антибиотик «Амоксиклав». Фармацевты утверждают, что «на складах в Москве его вообще нет». При этом препарат всё ещё продается онлайн. Также можно приобрести зарубежные аналоги.
В Минпромторге сообщили о повышенном спросе на этот препарат в силу разных причин. В том числе из-за сезонного подъема заболеваемости, а также из-за покупок «про запас» (несмотря на то, что препарат рецептурный).
В ведомстве заявили, что в ближайшее время ситуация с обеспечением лекарствами изменится. «С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — сообщили в Минпромторге.
Российские производители «принимают меры по увеличению объема производства» препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулановая кислота, добавили в ведомстве.
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